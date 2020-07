Roma – Rifornivano la piazza di spaccio del “Serpentone”, avvalendosi anche dell’aiuto di minorenni. L’indagine, denominata “Tabula Rasa”, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal pool della Procura di Roma, è iniziata a novembre 2018 e ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e marijuana.

Il sodalizio era costituito da pregiudicati residenti nel quartiere del Nuovo Corviale, i quali, avvalendosi anche dell’impiego di minorenni, rifornivano la piazza di spaccio del complesso residenziale denominato “Serpentone”. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell’organizzazione, durante le quali sono stati acquisiti significativi elementi probatori in ordine ai ruoli ricoperti dagli indagati, con l’individuazione di compiti e responsabilità, come ad esempio quella di garantire le spese di patrocinio legale per i sodali colpiti da misure coercitive.

Nel corso dell’attività è stata documenta l’esistenza di una rete di vedette cui era affidato il compito di eludere i controlli delle Forze dell’Ordine, ciononostante sono stati accertati numerosi episodi di spaccio di stupefacenti, per un volume di affari illeciti quantificati in circa 30.000 euro mensili.

I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare, una nei confronti di 8 persone (7 in carcere e 1 agli arresti domiciliari) e l’altra nei confronti di 3 minorenni (collocamento in comunità), emesse dal Gip del Tribunale di Roma e dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della Dda e della Procura della Repubblica per i Minorenni, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamento.

A seguito delle varie operazioni dei Carabinieri, sinora sono state arrestate 10 persone in flagranza di reato e altre 2 denunciate in stato di libertà, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché segnalati alla Prefettura di Roma numerosi assuntori. La droga rinvenuta è quantificabile in 16 g di cocaina, 7,529 kg di hashish, 393 g di marijuana, oltre al sequestro di 5.405 euro in contanti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

