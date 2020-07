Ardea: tentato furto a Nuova Florida, ladri messi in fuga dai cani

Ardea – “Questa notte hanno provato ad entrare in casa ma il cane li ha sentiti, ci siamo svegliati e sono scappati. Avevano un macchina smarmittata”. Inizia così la denuncia di alcuni cittadini della Nuova Florida sui social, che nel gruppo Facebook “Furti in Ardea” raccontano quanto accaduto la scorsa notte, intorno alle 3.

Una segnalazione alla quale ne sono seguite altre: in tanti hanno raccontato di tentate intrusioni avvenute sempre tra le 03:30 e le 04:00 della notte scorsa, tra via Bracciano e via Modena. Gli utenti rimarcano come questi episodi avvengano per lo più sempre nella notte tra il giovedì ed il venerdì e sempre nella stessa fascia oraria.

Non solo. Da alcuni giorni, sempre sui social, viene segnalata nel quartiere la presenza di una Ford Fiesta la cui targa sembrerebbe appartenere ad un veicolo rottamato nel 2012 e che un utente avrebbe visto ferma in strada, con gli occupanti intenti a scattare foto alle abitazioni.

I cittadini chiedono con forza ai tutori dell’ordine di predisporre un concreto intervento per porre fine a questa situazione di disagio e pericolo, soprattutto prima che qualche residente giunga all’estrema e disperata soluzione di farsi giustizia da sé. D’altro canto, i Carabinieri chiedono ai cittadini di sporgere denuncia ogniqualvolta accadano episodi simili, onde poter disporre di dati ufficiali per eventuali indagini.