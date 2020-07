Covid-19, un nuovo caso a Nettuno e un ricoverato ad Anzio

C’è un nuovo caso accertato di Covid-19 a Nettuno: si tratta di una donna di 64 anni che, in precedenza, era risultata negativa al tampone. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stata posta in isolamento domiciliare. Salgono così a tre gli attualmente positivi a Nettuno.

La situazione ad Anzio

Ad Anzio, invece, sono nove i cittadini positivi al Covid-19, sette dei quali riconducibili allo stesso cluster familiare. Uno è ricoverato in ospedale, mentre gli altri sono attualmente in isolamento domestico. La situazione è costantemente monitorata dalla Asl Roma 6. A farlo sapere è il sindaco della città, Candido De Angelis.

(Il Faro online)