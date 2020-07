Edilizia scolastica e riapertura delle scuole in sicurezza, Fondi vera sollecita l’amministrazione

Fondi – “Siamo già a luglio. Conclusi gli esami per molte classi. Esami che portano alla chiusura di un anno scolastico molto difficile, in cui insegnanti, bambini e ragazzi hanno dovuto affrontare nuove sfide e problematiche“. È quanto affermato dalla lista civica Fondi vera, che, stavolta, si concentra sul tema della riapertura delle scuole.

“Siamo a luglio, l’estate passerà in un batter di ciglia e presto sarà di nuovo tempo di tornare sui banchi. La

Legge di conversione del Decreto Scuola prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre i Sindaci e i

Presidenti delle Province e delle Città metropolitane potranno – prosegue la nota – operare con poteri commissariali.

Avranno il compito di vigilare sulla realizzazione delle opere e sul rispetto del cronoprogramma dei lavori, di promuovere accordi di programma e conferenze di servizi, o partecipare alle stesse attraverso un proprio

delegato, invitare alle conferenze di servizi anche soggetti privati ove se ne ravvisi l’opportunità o necessità,

promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse”.

Per la realizzazione degli interventi di edilizia si potranno assumere tutte le determinazioni ritenute necessarie per l’avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi, e provvedere all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando anche in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.

Insomma, secondo “Fondi vera” il governo ha fornito tutti gli strumenti necessari per far riaprire in tutta sicurezza le scuole e anche per poter smuovere un po’ l’economia. Per questo, sollecita l’amministrazione a “non perdere ulteriore tempo e a prodigarsi in maniera celere”.

“Sono numerose le segnalazioni pervenute al nostro movimento e – conclude il candidato sindaco Francesco Ciccone – reputiamo fondamentale un immediato intervento istituzionale per tranquillizzare genitori, corpo docente e studenti: le scuole della città devono farsi trovare pronte! E per questo c’è bisogno di un Comune all’altezza della situazione”.

