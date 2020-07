Fiumicino, attive le strisce blu su via di Torre Clementina: le tariffe

Fiumicino – “Sono attive a partire da oggi, 3 luglio, le strisce blu su via di Torre Clementina a Fiumicino“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Si tratta di 205 posti – spiega – distribuiti sull’intera strada. Abbiamo deciso, in accordo con l’Assessorato ai Lavori pubblici, di attivare le strisce blu per andare incontro alle esigenze delle numerose attività commerciali che si trovano su questa strada, permettendo una frequente rotazione nei parcheggi e l’accesso quindi a un numero maggiore di persone.

La prima mezz’ora è gratuita per tutti, poi dopo il costo è di 1 euro all’ora (2 euro per i camper) e fino a 4 ore e di 5 euro l’intera giornata. Le strisce blu sono attive dalle ore 9 alle 22 per il periodo estivo fino al 30 settembre, poi dalle ore 9 alle 19 fino al 1 marzo”.

“I residenti – conclude il sindaco – hanno diritto a due autorizzazioni di sosta gratuita, così come gratuito è l’accesso per le auto elettriche ed ibride e per le persone disabili munite di autorizzazione, preventivamente richiesta alla Polizia locale”.