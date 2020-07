Francia, si dimette il governo Philippe: Macron nomina Castex nuovo premier

Parigi – Il governo francese guidato dal primo ministro Edouard Philippe si è dimesso. Lo ha riferito l’Eliseo in una nota. Jean Castex è stato scelto dal presidente Emmanuel Macron come nuovo primo ministro al posto di Philippe. Castex, 55 anni, era stato in precedenza incaricato di gestire l’uscita dal confinamento.

La decisione, riporta ‘Le Figaro’, è stata “concordata” nel corso di un incontro avvenuto stamattina tra Philippe ed il presidente Macron. Secondo il quotidiano, Macron dovrebbe lavorare alla formazione della squadra di governo nel fine settimana ed il nuovo esecutivo potrebbe vedere la luce entro mercoledì 8 luglio, data del prossimo Consiglio dei ministri.

Già da giorni i media transalpini parlavano di un probabile rimpasto, con Macron che – raccontavano – voleva effettuare diverse modifiche nel suo governo per cavalcare ‘l’onda verde’ che ha caratterizzato le municipali. Lunedì il capo dello Stato e il premier dimissionario, rieletto sindaco di Le Havre e molto popolare stando agli ultimi sondaggi, si erano parlati prima dell’intervento di Macron alla Convenzione sul clima. (fonte Adnkronos)