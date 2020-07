Rivivono i giochi di strada. Onorati: “Un progetto innovativo del Cus Tor Vergata”

Le prime giornate calde ed estive non hanno fermato la voglia di moltissime famiglie che hanno deciso di riscoprire i giochi di strada, quelli di una volta, riorganizzati dal Cus Roma Tor Vergata all’interno del suggestivo cortile del palazzo Doria Pamphili di San Martino al Cimino.

Nel primo week end della manifestazione, finanziata dal bando Itinerario Giovani curato da Lazio Crea, Regione Lazio e presidenza del Consiglio dei Ministri, più di cento famiglie provenienti dalla provincia di Viterbo e dalle altre provincie del Lazio, hanno fatto visita agli operatori del Cus che hanno fatto divertire grandi e piccini.

All’interno del cortile sono state realizzate dieci postazioni che hanno messo alla prova i partecipanti con i giochi della tradizione come l’hula hop, la fionda, la campana, le freccette, il limbo e il salto della corda. Il tutto in un ambiente festoso caratterizzato da musica, sculture di palloncini, giochi di prestigio e gli immancabili gadget.

“L’obiettivo del progetto è di far rivivere i giochi di una volta alle nuove generazioni ma soprattutto di trasmettere il senso di appartenenza, la storia e la cultura del Paese Italia – ha spiegato il presidente del Cus Roma Tor Vergata Manuel Onorati – è stato davvero bello far vivere ai bambini i giochi con cui noi adulti siamo cresciuti. Attraverso il gioco pratico vogliamo trasmettere dei valori antropologici e sociali da far vivere alle nuove generazioni e sviluppare una crescita sociale condivisa. Al termine dell’esperienza regaliamo un piccolo dono che simboleggia la meta condivisa e raggiunta insieme”.

Dopo il successo del primo week-end ora c’è attesa per il secondo appuntamento che prenderà vita il 4-5 luglio prossimi, dalle 09 alle 13, nella medesima location.

Per evitare assembramenti e garantire a tutte le famiglie di vivere in tutta sicurezza e relax questa particolare esperienza, gli organizzatori consigliano la prenotazione collegandosi al sito http://www.cusromatorvergata.it/giochi-di-strada-2020