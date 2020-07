Lotta al degrado, nasce il primo gruppo pubblico “Osservatorio Rifiuti per Anzio e Nettuno”

“Sarà un gruppo Facebook il mezzo scelto per poter segnalare tempestivamente i casi di abbandono o di degrado che, purtroppo, imperversano nelle nostre strade e aree periferiche”.

Lo comunica in una nota il gruppo Fare Verde di Anzio e Nettuno che prosegue: “In questo modo si raccoglieranno le testimonianze dei cittadini in tema di abbandono incontrollato di rifiuti, sempre che le stesse riportino indicazioni precise del luogo e dell’orario e sempre che associate a riproduzioni fotografiche del sito oggetto di segnalazione, così da poter mettere in mora chi di competenza e, se non dovesse esserci riscontro, anche intraprendere le azioni dovute.

La situazione è ormai insostenibile e non degna del lustro delle città.

Si tratta, a nostro avviso, di un mezzo importante per il benessere dei cittadini e dell’ambiente circostante, impegno che in verità svolgiamo già da tempo ma di cui non tutti ne sono al corrente.

Ora, con questa pagina- gruppo pubblico, vogliamo rendere le cose più agevoli e intervenire con la massima serietà, perchè non è sufficiente pubblicare foto di sdegno, ma è opportuno canalizzare correttamente la segnalazione sulla quale far intervenire i soggetti preposti.

In caso di inadempimento, si segnalerà la questione ai Dec preposti e alle autorità, nessuna esclusa. Basta degrado, basta inciviltà a discapito dei molti cittadini vittime di queste barbarie.

L’impegno della politica e degli assessorati di competenza ha bisogno di un supporto attivo di tutti noi.

Solo con la sinergia possiamo sperare di ottenere qualcosa.

I comportamento e la voce di ognuno servono ad avere sentinelle per ogni via della città, così che tutti possano Fare il proprio dovere civico in rispetto a se stessi e alla salute di tutti.

Insieme possiamo aiutare ad avere una città più pulita in sfregio di chi vuole deturparla”.