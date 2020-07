Ponza – “Questo viaggio in Italia, iniziato ieri, mi ha portato alla prima tappa. Riconoscete questo luogo? La camicia non è un indizio...” È questa la didascalia con cui Gianni Morandi, noto cantante italiano, ha annunciato, seppur velatamente, di trovarsi a Ponza.

Uno scatto il suo, che ha subito fatto impazzire il web, raggiungendo in poco tempo oltre 30mila reaction e oltre 6mila commenti, in cui tutti i suoi fan cercavano di “localizzarlo” o cercando di convincerlo a visitare la propria città natale. Qualcuno ha persino scherzato sulla sua camicia (in foto) e il cantante ha risposto che è stata un regalo dell’amico Jovanotti.

Foto 3 di 3





E ancora: Morandi ha postato una nuova foto (anche questa con oltre 50mila reaction e più di 4mila commenti), come “documentato” sempre sui suoi social (le foto sono della moglie Anna). dove “Estate piena – ha scritto nella didascalia-, caldo ovunque, emergenza in calo, voglia di buttarsi in acqua. In ogni caso, quest’anno vacanze in Italia, il paese più bello del mondo! Mare e spiagge stupende, montagne, fiumi, laghi, città piene di arte e storia, che forse non abbiamo ancora visitato, al nord e al sud.

Sono sulle isole pontine, con Anna e qualche amico. Oggi c’è il tricolore anche sui nostri piatti…”

Infine, ieri l’ultima foto sull’isola lunata, dove il cantante ha scritto: “Sto lasciando l’isola di Ponza. Ho passato momenti bellissimi, mare, sole e una simpatica accoglienza da parte di tutti. Adesso siamo pronti per un’altra destinazione… Un’estate italiana”.

Un’emozione fortissima per i ponzesi, che, sebbene siano abituati a vedere ogni anno numerosi vip attraccare e passeggiare sulla loro bellissima isola, quest’anno sono preoccupati da quelle che saranno, economicamente, parlando e non, le conseguenze del coronavirus.

Emozionato, infine, anche il sindaco, Franco Ferraiuolo, che sui suoi canali social, nei giorni scorsi, ha voluto dare il benvenuto al cantante e l’ha ringraziato per aver scelto l’isola lunata.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ponza