Roma, esplode una caldaia in albergo: tre feriti

Roma – Momenti di paura nella Capitale, dove si è verificata l’esplosione di una caldaia all’interno dell’Hotel Mercure di via Reggio Calabria a Roma. È quanto ricostruito finora. Feriti tre operai, tra cui padre e figlio, che stavano effettuando la manutenzione nel locale caldaia. Non sono in gravi condizioni.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri del Nucleo Radiomobile, della compagnia Parioli e della stazione Piazza Bologna. Sono in corso verifiche dei pompieri per stabilire se ci siano danni alla struttura.

“Abbiamo sentito un forte botto intorno alle 13. La gente urlava. Inizialmente abbiamo pensato a una bomba. Poco dopo sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri e abbiamo saputo che si è trattato dell’esplosione di una caldaia mentre stavano facendo manutenzione all’impianto“, dice all’Adnkronos una dipendente del ristorante Cus Cus a pochi metri dal Mercure.

“Io abito qui a pochi metri e ho sentito un botto – racconta una residente – ho sentito tremare i vetri delle finestre e mi sono affacciata e ho visto che era successo qualcosa nell’albergo vicino”.