SuperEnalotto, colpo a Roma: in zona Tuscolana un “5” da 30mila euro

Roma – Nuovo colpo per i giocatori romani al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 2 luglio nella Capitale è stato centrato un altro “5”, stavolta da 30.643,33 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria di via Opita Oppio 70-72, all’angolo con via degli Opimani, in zona Tuscolana.

La caccia al “6” proseguirà domani, quando verranno messi in palio 58,6 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 28 gennaio ad Arcola, in provincia di La Spezia, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.