Via Ostiense chiude per quasi due mesi

Ostia – Nuovo manto stradale per la via Ostiense che per oltre un mese sarà chiusa nel tratto tra via Lucio Lepidio e la stazione di Ostia Antica.

A comunicarlo è il X Municipio. Da lunedì 6 luglio partono, infatti, gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale di via Ostiense, nel tratto compreso tra via Lucio Lepidio e via della Stazione di Ostia Antica. Il termine dei lavori è previsto per il 30 agosto.

La chiusura al transito avverrà per due diverse modalità fino al 30 agosto. Si è reso necessario chiudere alla circolazione di tutti i mezzi dalla mezzanotte del 6 luglio fino alle 24,00 del 7 agosto. Successivamente, sarà vietato il transito dalle 9.30 alle 16.30 fino alla fine degli interventi.

Ci si augura che l’intervento serva anche ad eliminare i pericolosissimi dossi formati dalle radici dei pini, all’origine dell’incidente che secondo la Procura ha provocato la morte di Elena Aubry.