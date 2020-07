Al via l’intervento per il recupero del Parco delle Bouganville di Lavinio

Anzio – “Al Parco delle Bouganville di Lavinio sono iniziati i lavori per la posa in opera della nuova rete di recinzione metallica, per il posizionamento dei nuovi elementi di arredo come panchine, cestini portarifiuti e deiezioni canine. Inoltre è in corso l’intervento per l’istituzione di un’area per animali da compagnia e di una nuova area giochi, adatta alle famiglie con bambini”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche del territorio, Gianluca Mazzi che, insieme al Consigliere Comunale, Vito Presicce, si è adoperato per mettere in campo tutte le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione del Parco delle Bouganville a Lavinio.