Borgo San Martino, Morasca: “Sono rinato dopo l’infortunio. Orgoglioso di restare qui”

In attesa dei primi arrivi ufficiali, di cui si sono fatti alcuni nomi, il Borgo San Martino si sta preparando per sapere se avverrà il ripescaggio in Promozione.

Ancora presto, da quanto si sa, ma è chiaro che la società vuole muoversi in ragione del campionato che disputerà. Nel frattempo tra quelli dello scorso è arrivata la riconferma di Carlo Morasca difensore arcigno che a 37 anni non ha mutato le sue potenzialità.

Dopo l’infortunio di novembre e poi con il coronavirus non ha avuto il modo di tornare in campo: “Mi sono ripreso bene, mi dispiace che non sia potuto entrare in campo ma purtroppo ne siamo stati lontani. Ora penso di aver ritrovato la forma, mi sento pronto a scendere in campo e dimostrare il mio valore. Per questa maglia cercherò di dare il massimo, lo merita la società per gli sforzi che fa. Ci sta accontentando in tutto, la prima mossa è l’allenatore: Bernardini è quanto di meglio c’è in circolazione – dice Morasca – aspetteremo il verdetto, speriamo ci ripeschino in Promozione. Se non sarà così faremo un grande campionato in Prima categoria e non vedo l’ora di trascinare in alto il Borgo”.