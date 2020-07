Covid-19 a Fiumicino: 16 in tutto i positivi, 15 le persone in sorveglianza attiva

Fiumicino – “Poco fa la Asl Roma 3 mi ha comunicato i dati relativi ai contagi da coronavirus a Fiumicino“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Attualmente – spiega – sono sedici le persone positive e quindici quelle in sorveglianza attiva. Mai come in questo momento si deve non abbassare la guardia, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti. Solo attraverso corretti comportamenti da parte di tutti noi potremo mantenere un basso numero di contagiati sul nostro territorio. È una raccomandazione che faccio a tutti i cittadini e le cittadine del nostro Comune”.

