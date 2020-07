Dodici sedie job per gli stabilimenti balneari di Anzio

Anzio – Dodici sedie job, acquistate dal Comune di Anzio, nella giornata di ieri, sono state consegnate agli stabilimenti balneari che dispongono dell’accesso in spiaggia per le persone con disabilità. A Villa Corsini Sarsina, insieme all’Assessore alle politiche sociali della Giunta De Angelis, Velia Fontana ed al Consigliere Comunale, Marco Maranesi, promotori dell’importante iniziativa, sono intervenuti diversi gestori di Stabilimenti e le tre Associazioni Balneari del territorio.

Due sedie job, in comodato d’uso, sono state messe a disposizione dell’Associazione La Grande Quercia per la spiaggia La Girandola Beach; le altre dieci, invece, saranno a disposizione delle persone con disabilità presso gli stabilimenti Tirrena, Dea Fortuna, Saint Tropez, Pioniere, Atollo, Bagni Stella, La Capannina, Galapagos, T-Village e La Conchiglia.

La Città di Anzio, unica località del litorale romano ad aver conquistato sia la Bandiera Blu 2020 che la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino, continua a migliorare i servizi e l’accessibilità al mare, per consentire ai bagnanti di immergersi in sicurezza nelle limpide acque neroniane.

