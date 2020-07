Latina – Il Rotary Club Latina San Marco ha donato all’Ordine dei Medici della provincia di Latina un quantitativo di mascherine chirurgiche ffp2 e visiere in plastica, necessarie a tutti gli operatori sanitari della nostra città. La consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale è avvenuta presso la sede dell’Ordine dei Medici in piazza Celli a Latina.

In rappresentanza del Rotary Club Latina San Marco c’erano il Presidente Fondatore del Club Marco Rustici, il Presidente neo eletto Domenico Pilorusso ed il Segretario uscente Alessandro La Viola; per l’Ordine dei Medici c’erano invece il Presidente Giovanni Maria Righetti e la vice presidente Rita Salvatori.

“Ci occupiamo da sempre di ideare e realizzare progetti in ambito sanitario, fra le nostre iniziative anche delle borse di studio per sostenere la ricerca delle malattie oncologiche e rare – ha affermato Marco Rustici ora Past President del Rotary Club Latina San Marco – poi in piena emergenza Covid ci siamo dedicati alla nostra sanità e ai nostri medici”.

Il Rotary Club Latina San Marco, durante la quarantena, ha attivato una raccolta fondi tra i Soci, versando poi il ricavato in favore della Asl di Latina, ma non solo, “raccogliendo l’invito del dottor Giovanni Baiano abbiamo provveduto ad acquistare mascherine chirurgiche ffp2 e visiere in plastica da distribuire a tutti i medici del territorio – ha aggiunto il Neo Presidente del Club Domenico Pilorusso – per permettere ai nostri medici di visitare i propri assistiti con le adeguate protezioni”.

I Dispositivi di Protezione Individuale saranno distribuiti ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta e a quanti ne faranno richiesta presso l’Ordine dei Medici. “Vogliamo ringraziare il Rotary Club Latina San Marco per la grande sensibilità e attenzione dimostrata in questo periodo di estrema difficoltà in cui si trovano i Medici del territorio – ha concluso Giovanni Maria Righetti presidente dell’Ordine di Latina.