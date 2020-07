Ladispoli, modificato il bando per l’affidamento del campo sportivo Lombardi

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che, al fine di correggere errori materiali, è stata pubblicata una rettifica del bando per l’affidamento in concessione del campo sportivo Lombardi a Marina di San Nicola, con realizzazione di opere a carico del concessionario (leggi qui).

Sul sito web del Comune, nella sezione “Appalti e Contratti” gli operatori economici possono visionare gli atti e partecipare alla gara, che si svolgerà in maniera telematica. Il bando scade il 24 luglio alle ore 12:00. Per visionare il bando, clicca qui.

