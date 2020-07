Pesca illegale di corallo rosso al largo di Montalto di Castro: denunciati due sub

Montalto di Castro – Nel pomeriggio di ieri il personale della Guardia Costiera di Montalto di Castro, i militari della Motovedetta d’Altura 709 dei Carabinieri di Civitavecchia ( competente sul litorale Viterbese) unitamente al locale Comando Stazione dei Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due pescatori subacquei e posto sotto sequestro penale circa 5 chili di corallo rosso classificato vivo.

L’attività di indagine, posta in essere dalla componente navale dell’Arma e propedeutica all’individuazione e prevenzione di eventuali illeciti commessi a danno dell’ambiente, ha condotto i militari all’individuazione di due pescatori subacquei professionisti intenti nella raccolta di corallo ad una profondità vietata dalla vigente normativa.

Grazie anche alla sinergica ed attiva collaborazione della Guardia Costiera e del Comando Stazione dei Carabinieri che insistono sul territorio di Montalto di Castro i due pescatori sono stati identificati e denunciati, per aver deturpato i fondali marini compromettendo l’ecosistema di riferimento per più specie animali e vegetali. Si è provveduto così al sequestro del corallo e dell’attrezzatura utilizzata per la raccolta.

La Guardia Costiera, già impegnata nell’attività Mare Sicuro e l’ Arma dei Carabinieri, stanno ponendo in essere una intensa attività di vigilanza al fine di scoraggiare fenomeni illeciti a danno dell’ambiente marino e costiero, ponendo un freno alla depredazione e al deterioramento dell’intero litorale di riferimento.