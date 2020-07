Rifiuti, Forte e La Penna: “La conferenza dei sindaci di Latina individui subito il sito per gli inerti”

Latina – “Tra pochi giorni partirà in Regione la discussione sul piano regionale dei rifiuti. Un momento atteso da anni e che deve trovare preparato il territorio pontino. È arrivato il momento, non più rinviabile, per individuare un sito per gli inerti nell’ambito della provincia di Latina”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico Enrico Forte e Salvatore La Penna.

“Fermo restando l’importante lavoro già svolto dall’amministrazione provinciale – proseguono i Consiglieri – nell’individuare aree idonee, dobbiamo però evidenziare come sia urgente la risoluzione del problema per quanto riguarda la frazione residua secca. È assolutamente necessario evitare, per il futuro, di rimanere imprigionati nella logica dell’emergenza e nel costante ricorso ai privati”.

“Occorre che la conferenza dei sindaci decida in tal senso quanto prima – concludono Forte e La Penna -, stralciando e anticipando questo punto rispetto alla discussione sulla proposta generale di un quadro di impiantistica pubblica, condivisibile ma la cui realizzazione non è immediata. Nel frattempo occorrono certezze: la conferenza dei sindaci deve decidere nel più breve tempo possibile”.

