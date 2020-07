Roma Volley Club, Titta torna in difesa: “Sarà bello affrontare le sfide future”

Roma – Dopo un anno lontano dalla Capitale Giacomo Titta torna a vestire la maglia cui è più legato, quella della Roma Volley.

Jack è stato uno degli artefici della scalata della società romana dalla Serie B alla Serie A, così dopo un anno ad Anguillara in Serie B è tornato alla corte di Mauro Budani. Un anno in più di maturità ed esperienza, Giacomo è pronto ad affrontare questa nuova avventura con grande carica. Libero, classe ’96, in passato ha vestito le maglie della M.Roma nelle giovanili, poi Lazio, Talete, Fenice e come detto Roma Volley per due anni in Serie B, nella stagione 2018/2019 ecco la serie A2. “Dopo un anno di separazione sono molto contento di tornare a giocare nella squadra dove sono cresciuto e dove ho dato il mio contributo per riportare la Serie A nella Capitale. Il gruppo, che è davvero agguerrito, lo conosco da anni, sarà molto bello affrontare questa nuova sfida tra romani. Dopo questo anno “sabbatico”, nel quale ho subito delle sconfitte sportive e ho sofferto molto dal punto di vista personale e professionale anche a causa di questa pandemia, mi sento più cresciuto e maturo, elementi che non vedo l’ora di mettere al servizio dei miei compagni per affrontare al meglio ogni partita e battere ogni avversario, forza Roma Volley Club“.