Tracciolino e Gole del Melfa verso lo status di monumenti naturali

Roma – “Unità d’intenti per arrivare all’istituzione del Monumento Naturale del Tracciolino e delle Gole del Melfa”. E’ questo il bilancio di un incontro, tenutosi nel Comune di Casalvieri, in provincia di Frosinone, tra il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente, Valerio Novelli, e il consigliere regionale, Loreto Marcelli, ed i sindaci della zona. Un evento al quale ha partecipato anche il Direttore della Direzione Parchi, Vito Consoli.

“Ho suggerito ai sindaci di mandarmi ufficialmente una richiesta di audizione – spiega Novelli – così come fatto per gli altri monumenti naturali, possiamo mettere tutti intorno ad un tavolo e lavorare insieme per questo nuovo ed importante obiettivo”.

“L’incontro di ieri è stato un passo importante – continua Marcelli – verso la valorizzazione ed il pieno riconoscimento di un’area naturalistica prestigiosa come il Tracciolino e le Gole del Melfa. Sono contento che tutti i sindaci abbiamo constatato l’importanza ed il valore che il riconoscimento di Monumento Naturale può dare allo sviluppo ambientale e turistico di questa area“.

