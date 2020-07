Sperlonga – Paura sul lungomare tra Fondi e Sperlonga, dove una tromba marina si è abbattuta nelle prime ore di questa mattina a Lago Lungo. Due gli stabilimenti colpiti e danneggiati. Il vento ha fatto volare via gli ombrelloni e i lettini, ma al momento non si registrano feriti.

Come si legge sul portale Meteo Lazio “la tromba marina si è formata in concomitanza con un fronte temporalesco che ha interessato il Basso Lazio, in ingresso dal mar Tirreno. Il nostro litorale non è nuovo a questo tipo di fenomeni: la Regione Lazio in Italia infatti è tra quelle più esposte statisticamente alla formazione di turbini, tornado e trombe marine”.

