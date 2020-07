100 Vele Rendez Vous, oltre 200 barche in mare, a bordo anche medici e infermieri

Ostia – Un omaggio ai medici e agli infermieri che per tre mesi sono stati impegnati in prima linea negli ospedali romani. E’ questo lo spirito con il quale si è svolta oggi la XXIV edizione della “100 Vele Randez Vous”, primo appuntamento velico della stagione dopo il lockdown che ha tenuto fermi appassionati e velisti per oltre tre mesi. Alle ore 12.00 di questa mattina è partita dal tratto di mare antistante il Porto Turistico di Roma la splendida sfilata di oltre 200 imbarcazioni di ogni dimensione che si è conclusa intorno alle 14.30 davanti allo stabilimento Marine Village, al confine con il Villaggio Tognazzi.

Dai circoli velici di Fiumicino, Fiumara e della spiaggia di Ostia sono stati tanti i velisti che hanno colto l’occasione per riprendere il mare e bordeggiare di nuovo a vela, seguiti dai mezzi nautici della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e dalla motovedetta della Guardia Costiera di Fiumicino.

Un evento che si è svolto su un percorso di circa nove miglia con appassionati velisti che hanno voluto condividere questo momento magico assieme ad alcuni medici ed infermieri degli ospedali romani G.B. Grassi, Pertini e San Camillo, come forma di ringraziamento per i tre mesi che li hanno visti impegnati in prima linea.

In acqua non sono mancate altre imbarcazioni speciali: hanno infatti preso parte alla sfilata anche un gruppo di ragazzi dei Punti Luce della Capitale realizzati da Save the Children insieme a Bvlgari e i giovani della Tutti Noi Onlus, ormai affezionati frequentatori della 100 Vele. Sono scese in acqua anche le ragazze de “Le Vele in rosa“, donne che hanno adottato lo sport della vela come strumento di riabilitazione ed aggregazione. L’edizione del 2020 è stata anche l’occasione per ribadire l’attenzione dei velisti al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema marino, grazie al coinvolgimento di Marevivo e dell’associazione Oceanomare Delphis.

Ha partecipato alla veleggiata anche Tullio Picciolini, vincitore dell’edizione 2018, con alle spalle una traversata atlantica da Dakar a Guadalupe a bordo di un catamarano non abitabile di appena sei metri, e Matteo Miceli, anche lui con migliaia di miglia di navigazione alle spalle in Oceano. Fra i giovanissimi, in acqua c’era anche la campionessa europea Optimist, Federica Contardi, che con la sua barca di appena 2,30 metri ha effettuato il percorso assieme ai compagni di squadra del Tognazzi Marine Village. “E’ emozionante vedere questo spettacolo davanti al nostro litorale: la 100 Vele rappresenta una bellissima cartolina di quello che il mare di Roma è in grado di offrire” ha detto l’assessore alla Cultura e Sport del X Municipio, Silvana Denicolò che ha seguito da vicino la partenza dal .

“Siamo soddisfatti per la splendida partecipazione che ha riscosso quest’anno la 100 vele. Abbiamo percepito la voglia di tutti quanti di tornare in mare e divertirsi, dopo questi tre mesi di blocco forzato. Abbiamo deciso di farlo in totale sicurezza, evitando eventi collaterali a terra, ma dando comunque a tutti gli amanti del mare un’importante motivo e occasione per andare a vela” ha commentato Fabio Falbo, presidente del CS Yacht Club che con il Circolo Velico Fiumicino, il Circolo nautico Tecnomar, il Nautilus Yacht Club, la LNI di Ostia, il Nauticlub Castelfusano, Centro Vela Roma e il Tognazzi Marine Village ha organizzato l’evento.

L’appuntamento ora è per il 2021 con la 25esima edizione: “Ci auguriamo di tornare ad una situazione di normalità con la formula che per 23 anni ha caratterizzato questo evento. L’obiettivo – ha aggiunto Falbo – sarà quello di raggiungere un nuovo record di partecipazione“.