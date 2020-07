All’aeroporto di Fiumicino il termoscanner avverte se la mascherina è indossata bene

Fiumicino – In concomitanza con la progressiva riapertura delle frontiere internazionali extra-Schengen, hanno debuttato già da alcuni giorni all’aeroporto di Fiumicino, in tutti i gates d’imbarco, dei lettori ottici in grado di misurare la temperatura corporea dei passeggeri.

E non solo: in accoppiata, con un check tecnologico, avverte anche se la mascherina è correttamente indossata. Ogni passeggero, prima di presentare la carta d’imbarco, è invitato dal personale della compagnia aerea a posizionarsi su una apposita segnaletica a terra, per consentire al dispositivo la corretta misurazione della temperatura. È un’altra misura adottata da Adr, nell’ambito del piano generale di prevenzione anti Covid 19 (fonte Ansa).