Anzio, boato nella notte: per rapinare un compro oro sfondano la vetrina con il camion

Anzio – Hanno sfondato con un camion la vetrina di un compro oro ad Anzio, ma il colpo è fallito: non sono riusciti a portare via la cassaforte. Il fatto è accaduto durante la notte in via Villa Claudia. I malviventi, con un camion risultato rubato e senza targhe, hanno sfondato la facciata del negozio entrando a tutta velocità.

A causa del boato e della fretta non sono riusciti a caricare sul veicolo la cassaforte, rimasta all’interno della gioielleria, ma hanno rubato diversi gioielli d’oro. Ingenti i danni causati al negozio, forse per migliaia di euro. I malviventi sono riusciti a fuggire, ma le telecamere di controllo presenti in zona saranno controllate dagli agenti della Polizia di Anzio, intervenuti immediatamente sul luogo per i rilievi.

