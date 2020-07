Ardea, buoni spesa, il Comune: “Abbiamo lavorato il 92% delle richieste”

Ardea – Dopo le numerose polemiche e i disagi vissuti dai cittadini nei mesi scorsi per i ritardi nell’erogazione dei buoni spesa, l’Amministrazione ha fornito i dati esatti delle domande elaborate fino ad oggi.

“Alla data del 3 luglio 2020, il Comune di Ardea ha ricevuto 2.961 domande di buoni spesa – si legge in una nota stampa del Comune – di cui 2.748 elaborate, rappresentando il 92% delle richieste totali pervenute all’ Amministrazione”.

“Gli uffici hanno terminato l’elaborazione delle 376 richieste di buoni affitti – conclude l’Amministrazione – che sono state spedite in Regione Lazio nella prima metà di Giugno. Verrà pubblicato prossimamente un ulteriore aggiornamento sulla situazione dei buoni per aggiornare la cittadinanza”.

