Ardea, il Comitato Popolare “Pace per Manzù” festeggia la riapertura del Museo

Ardea – Il Comitato Popolare “Pace per Manzù” si è riunito nella mattinata di ieri 4 luglio in occasione della riapertura al pubblico del Museo Manzù (leggi qui) per onorare la memoria dell’Artista Giacomo Manzù.

“Abbiamo deposto un mazzo di fiori sulla sua tomba – si legge in una nota stampa del Comitato – nel parco del Museo dove scelse di essere sepolto per riposare, per sempre, in pace ad Ardea”.

“Inoltre, abbiamo dato il via al programma di iniziative culturali, educative e sociali in occasione del 30° anniversario della morte dell’artista”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea