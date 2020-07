Ardea, l’appello di Cambiamo alla Maggioranza: “Firmiamo insieme la sfiducia al Sindaco”

Ardea – “La Maggioranza a 5 Stelle del Comune di Ardea sta portando la città in un tunnel che non vede la luce sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista dei servizi alla cittadinanza”. Così in una nota stampa i consiglieri comunali ed esponenti di Cambiamo, Anna Maria Tarantino e Simone Centore.

“Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che dà torto alla giunta Savarese sulla questione delle Farmacie Comunali (leggi qui), viene dimostrata ancora una volta l’inadeguatezza politica dell’attuale maggioranza. Tutto questo a danno della cittadinanza che continua a soffrire per i disservizi dell’Amministrazione”.

“Chiediamo un gesto di orgoglio e coraggio ai consiglieri di maggioranza, firmando insieme la sfiducia al Sindaco Savarese. Ardea merita di meglio!”.

