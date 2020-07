Ladispoli, rinvenuto il cadavere di un uomo in una roulotte: disposta l’autopsia

Ladispoli – Il cadavere di un 51enne è stato ritrovato ieri sera all’interno di una roulotte in via del Tritone, a Ladispoli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Ladispoli. Secondo quanto si apprende, l’uomo era un senza fissa dimora originario di Cerveteri e molto conosciuto in zona. Il cadavere non presenta segni evidenti di violenza, ma l’Autorità Giudiziaria ha disposto comunque l’autopsia che si svolgerà all’istituto di medicina legale del Verano. (fonte Agi)