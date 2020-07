Ladispoli, va a Quintavalle la delega ai “Progetti di pubblica utilità per i fruitori di sussidi”

Ladispoli – E’ stata conferita al consigliere Luca Quintavalle la delega ai “Progetti di pubblica utilità per i fruitori di sussidi statali”, che si aggiunge a quelle inerenti ai Rapporti con i Comitati di Quartiere, Censimento e gestione del patrimonio comunale e Politiche per lo sviluppo dell’economia rurale.

“Sono certo – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – che il consigliere Quintavalle, di concerto con il case manager del comune, saprà svolgere al meglio questo importante compito che permetterà ai percettori di reddito di cittadinanza di Ladispoli di essere impiegati in attività di pubblica utilità che potranno spaziare dall’ambito culturale, sociale, artistico, ambientale e di tutela dei beni comuni. Il case manager, inoltre, verificherà che il percettore di reddito sia in grado di svolgere al meglio questa mansione. Il primo step, indispensabile per poter attivare questi progetti, era quello di acquisire l’elenco dei fruitori del reddito di cittadinanza della nostra città che ci è stato finalmente fornito dopo una lunga attesa”.

