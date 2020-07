Ostia, maledetto incrocio: tre incidenti in 24 ore. Tre feriti

Ostia – L’auto non ha rispettato lo stop e, carambolata dopo l’urto con un altro veicolo, è finita nel giardino di una casa. È la dinamica del terzo incidente avvenuto in 24 ore sempre allo stesso, maledetto incrocio: via delle Quinqueremi con largo dei Canotti.

È finito con tre feriti, per fortuna non gravi, lo scontro avvenuto intorno alle 15,00 tra una Hyundai I10 e un’Audi. Il conducente della Hyundai proveniva da Largo dei Canotti direzione mare mentre l’Audi procedeva su via delle Quinqueremi direzione Centro.

Secondo i primi rilievi la Hyundai non avrebbe rispettato lo stop ed è stata presa sulla sinistra dall’Audi proseguendo la sua corsa sul marciapiedi fino a sfondare la recinzione di un giardino privato.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalla Hyundai e tre ambulanze. Trasportati al pronto soccorso i tre non corrono pericolo di vita.

Stanotte in un incidente dalla medesima dinamica, un’auto sì è ribaltata e il conducente è finito anche lui in ospedale.

Ieri intorno alle 13,00 un furgone è stato centrato da una Smart che non ha rispettato lo stop. Nessun ferito ma tanto spavento.

La sequenza impone una verifica sulle condizioni della segnaletica e della visibilità in prossimità dell’incrocio.