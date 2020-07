Regione Lazio, Ghera (FdI): “La Regione metta fine alla disputa sugli Usi Civici a Civitavecchia”

Regione Lazio – “La determina del 2013 con la quale si è introdotta l’applicazione degli Usi Civici a Civitavecchia va annullata. Lo stiamo chiedendo da anni, anche con una mozione al Consiglio Regionale presentata nel 2019, che la maggioranza non ha voluto prendere in considerazione, senza tuttavia trovare una soluzione.

Questo provvedimento riduce di molto o addirittura nega il diritto dei cittadini di disporre liberamente dei loro immobili, La giunta Zingaretti non può ignorare il parere della magistratura deve ammettere l’errore commesso. Tra l’altro, come attesta la sentenza, la mappatura su cui si basa la determina che attribuisce al demanio i terreni sui quali sono costruiti gli immobili gravati da usi civici, non tiene conto della più recente documentazione storica prodotta e più volte messa in evidenza dal Comitato Usi Civici.

Denunciando questo sopruso Fdi ha voluto indicare alla Regione quello che la cittadinanza si aspetta dalla politica: l’azione che la preservi dai danni economici che questo contenzioso intentato dall’Università Agraria determina. Atteso il mancato fondamento giuridico dello stesso” – Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio, Simona Galizia, assessore al Comune di Civitavecchia, Roberta Morbidelli, capogruppo di Fdi al Comune di Civitavecchia, Vincenzo Palombo, consigliere Fdi al Comune di Civitavecchia Fdi.

