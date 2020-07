Cerveteri – “Cerveteri è orgogliosa della sua Protezione Civile. Un gruppo forte, preparato, disponibile, egregiamente coordinato da Renato Bisegni, non solo un Responsabile di Servizio, ma una guida stabile, capace di unire uomini e donne, ragazzi e ragazze di età differenti tra loro ma con l’obiettivo comune di mettersi a disposizione della collettività”. Così in una nota stampa il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“In questi mesi di emergenza Covid-19 – prosegue il Sindaco – è stata straordinaria, rimanendo operativa ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ora che siamo in estate sta continuando il suo costante impegno nelle consuete attività, dal servizio di sicurezza in mare fino alle attività di spegnimento degli incendi che si propagano nel territorio. A loro, a nome dell’Amministrazione comunale di Cerveteri tutta e della cittadinanza, il più vivo e sentito ringraziamento”.

Foto 3 di 4







“La Protezione Civile di Cerveteri – continua Pascucci – nel pieno dell’emergenza legata al Covid-19 è stata straordinaria, rappresentando un pilastro per la nostra collettività. L’impegno sta proseguendo anche in questa fase estiva, mettendo a disposizione tutte le proprie competenze e professionalità al servizio della collettività. In questi giorni infatti è partito il servizio di sicurezza in mare, con personale specializzato e debitamente formato, sia nel salvamento dei bagnanti in acqua sia per ogni attività di assistenza in spiaggia”.

“Sempre a disposizione inoltre, sia su chiamata della Sala Operativa Regionale che su segnalazione dei cittadini, per lo spegnimento di incendi che per ogni tipologia di intervento. Una vera sicurezza la nostra Protezione Civile. A tutti loro, il mio più sentito grazie e l’augurio di un buon lavoro per questa estate che come sempre, li vedrà in prima linea su tutti i fronti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri