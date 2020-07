Covid-19, test e tamponi all’Aeroporto di Fiumicino per un volo di rientro da Dacca

Fiumicino – “Stiamo predisponendo l’ordinanza per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo oggi da Dacca (Bangladesh) autorizzato dall’Enac”. Lo dichiara il Responsabile dell’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Le operazioni si rendono necessarie ai fini di sanità pubblica – prosegue -. Abbiamo trovato la piena disponibilità da parte di Aeroporti di Roma (ADR). Il rientro è previsto intorno alle ore 17.45. Sono in corso i sopralluoghi tecnici”.

“Dopo lo sbarco e dopo le usuali misure di prevenzione (misurazione della temperatura) verranno svolti, da personale del servizio sanitario regionale e dalle USCA-R, i test sierologici e i tamponi. In attesa degli esiti dovranno esser posti in isolamento. I passeggeri previsti sul volo sono circa 250 unità“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino