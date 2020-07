Dopo due settimane Santa Marinella torna ad essere città “covid-free”

Santa Marinella – La città di Santa Marinella, dopo quattordici giorni (leggi qui), torna ad essere “covid-free”. Lo rende noto il bollettino odierno della Regione Lazio, che precisa: “Oggi in tutto il territorio della Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi di coronavirus. È guarita una donna di Santa Marinella (unica persona risultata positiva in città, ndr)”.

“Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 732 persone e sono stati effettuati 14.879 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale delle 88,00% di tamponi sul totale del personale sanitario”, conclude il bollettino.

