Fiumicino, lavori in notturna in via dell’aeroporto: traffico deviato su via della Scafa

Fiumicino – “Anas comunica che a partire dalle 20 di oggi, lunedì 6 luglio 2020, e per tutta la notte, via dell’Aeroporto sarà chiusa nel tratto compreso tra il Ponte della Scafa e lo svincolo di Madonnella, in entrambi i sensi di marcia, per rifacimento dell’asfalto. Il traffico sarà deviato su via della Scafa”. Lo rende noto il Comune di Fiumicino.

