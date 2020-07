Fiumicino, nel weekend oltre 200 multe e tre stabilimenti balneari chiusi

Fiumicino – È stato un fine settimana particolarmente impegnativo per la Polizia Locale di Fiumicino. Se sabato, complice il meteo non proprio favorevole, l’afflusso di persone sulle spiagge è stato limitato, domenica sono stati tantissimi soprattutto i bagnanti.

“Le donne e gli uomini della Polizia Locale – spiega la comandante Lucia Franchini – hanno fatto un lavoro egregio in due giorni davvero molto complicati”.

“In tutto abbiamo dovuto chiudere tre stabilimenti per violazione delle norme anti-covid (due per assembramenti e uno per un evento musicale non autorizzato leggi qui). Controlli sono stati eseguiti in 40 attività, mentre sono 200 le multe emesse per sosta selvaggia e 37 gli interventi per la viabilità”.

“Ancora, siamo intervenuti nell’incendio che si è sviluppato alle spalle del centro Da Vinci e, grazie al drone della Protezione Civile, abbiamo individuato una enorme discarica abusiva a Torrimpietra. In mezzo alle campagne della località, qualcuno ha abbandonato rifiuti tali da riempire una casa, perfino gli elettrodomestici. Stiamo indagando per risalire agli autori di questo scempio”.

“Purtroppo, la giornata è stata funestata anche da due incidenti di cui uno mortale – conclude Franchini -: un uomo di 64 anni ha perso la vita in uno scontro tra un’auto e un motorino su via Coccia di Morto (leggi qui)”.