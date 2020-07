Flat Tax e non solo, a Civitavecchia la Lega scende in piazza per raccogliere firme

Civitavecchia – Sabato in piazza per la Lega Civitavecchia. A largo Monsignor d’Ardia, infatti, sono state raccolte, lo scorso 4 luglio, alla presenza di consiglieri, assessori e volti storici del partito, le firme sulle cinque iniziative in atto (Stop cartelle Equitalia e Pace fiscale, Stop alla scarcerazione dei boss mafiosi, Pagare meno per pagare tutti, Flat tax al 15%, Stop sanatoria clandestini).

Anche il sindaco Ernesto Tedesco ha voluto recarsi al banchetto, dove particolarmente attiva è stata la componente di Lega Giovani. Quest’ultima ha anche provveduto alla distribuzione di mascherine presso il vicino mercato, gratuitamente a chi ne faceva richiesta, grazie alla ingente donazione dell’imprenditore Massimo Pierucci Group.

