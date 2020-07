Focene, rischia di annegare in mare: salvato da un carabiniere libero dal servizio

Fiumicino – Un Brigadiere dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, libero dal servizio, mentre si trovava in spiaggia, ieri sera verso le 18, ha salvato in mare un 57enne romano che stava per annegare.

Il Carabiniere, che era in spiaggia con la sua famiglia, avvedutosi della presenza in mare di un bagnante in difficoltà non ha esitato a tuffarsi per soccorrerlo. Per le forte correnti, l’uomo non riusciva a tornare a riva.

Nel frangente, in soccorso sono sopraggiunti anche due addetti al salvamento degli stabilimenti prospicienti il tratto di costa interessato. Il Carabiniere con uno dei due bagnini è riuscito a portare l’uomo a riva che, visibilmente provato, non avendo riportato alcuna ferita, ha preferito tornare a casa e non andare in ospedale.

