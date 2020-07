La Pallavolo Sabaudia ingaggia Leonardo Focosi: “Sono carico. Voglio fare bene”

Sabaudia – Il Sabaudia mette a segno un altro colpo di mercato, aggiudicandosi il centrale toscano Leonardo Focosi.

Classe 2000, il giovanissimo centrale dall’alto dei 202 centimetri rappresenta un importante investimento per la squadra pontina, che dimostra la sua volontà di affidarsi a giovani talenti per il campionato che verrà. Focosi, nonostante la verde età, ha un solido curriculum alle spalle.

Dopo aver esordito nelle giovanili del San Donà Jesolo nell’annata 2015/2016, Leonardo milita nelle stagioni 2016/2018, sempre nelle giovanili, sotto i colori del Volley Milano (compagine che fa parte del Consorzio Vero Volley) disputando la Serie B. Nella stagione 2018/2019 viene arruolato dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in serie A1 per poi approdare l’anno successivo alla Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo in serie A3.

A testimonianza del suo indubbio talento ci sono inoltre le importanti esperienze con la Nazionale, su tutte la partecipazione ai Campionati del Mondo Under 19 del 2017 in Bahrein, dove da titolare realizzò ben 23 punti personali. Interrogato a proposito del nuovo impegno con il Club pontino Leonardo ha commentato: “Sono pronto per questa nuova avventura! Non vedo l’ora di tornare in palestra e conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Sono onorato della fiducia dimostratami da coach Sandro Passaro e dalla dirigenza della società. Per quanto riguarda il prossimo campionato è impossibile fare previsioni, so soltanto che sarà difficile e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il coltello tra i denti!”.