La Sinistra di Ardea: “Il Sindaco ascolti anche le forze politiche fuori Consiglio”

Ardea – “La Sinistra di Ardea, durante il periodo di quarantena, attraverso due comunicati stampa e tramite mail, ha chiesto di venire a conoscenza sullo stato delle domande bonus spesa e affitto. L’incrocio dei dati, affermavamo, poteva risultare utile per avere il polso della situazione e stabilire strategie sociali da mettere in campo nel dopo emergenza”.

E’ quanto si legge in un comunicato de La Sinistra di Ardea, che prosegue: “Il Sindaco non ha ritenuto di rispondere, ignorando l’esistenza di altri gruppi politici che, pur se fuori consiglio comunale, chiedono e ritengono di dover partecipare alla vita democratica della città.

Questo atteggiamento non serve né alla città né ai cittadini, sempre soli, a parlare alla luna. Questo sarà ricordato come il periodo di stasi più grave della storia di Ardea.

Noi eravamo oppositori prima e lo saremo ancora. Confidiamo nel solerte nuovo assessore a far ragionare la sua amministrazione su nuovi metodi da perseguire. La Sinistra di Ardea ha sostenuto come ha potuto le famiglie ma con piccoli mezzi; il sindaco avrebbe potuto metter in campo altre azioni. Al contrario, la città si è auto organizzata. Una bella cosa ma segno di carenze amministrative più gravi”.

