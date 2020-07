Lo Scaffale dei Libri – Lo ha annunciato ieri sulla pagina Sei di Terracina se, in anteprima per gli amici di Terracina. A fine luglio uscirà il nuovo romanzo della scrittrice romana Marika Campeti dal titolo “Lo scorpione dorato” edito da Augh Edizioni, casa editrice viterbese.

L’autrice ha svelato in anteprima che pur non essendo ambientato a Terracina, ma in Turchia, nella storia è presente un personaggio terracinese che rappresenta per la scrittrice il legame con una città a cui sente di appartenere.

Per la trama e la copertina del libro ci sarà da attendere l’uscita a fine luglio, ma sappiamo già che “Lo scorpione dorato” è un romanzo incentrato sul coraggio femminile, ambientato principalmente nella maestosa città di Istanbul. Le protagoniste sono due donne, Chiara e Beyan, i cui destini si intrecceranno nella terra degli ultimi, tra la polvere e la miseria di un campo profughi turco siriano.

Marika ha deciso di fare la prima presentazione proprio a Terracina, il 9 agosto in piazza Santa Domitilla, con l’organizzazione di Sei di Terracina se, e il patrocinio di Città di Terracina.

Il Faro Online – Clicca qui per vedere tutte gli articoli dello Scaffale dei Libri