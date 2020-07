Maccarese, assembramenti ai tavoli e niente mascherine: chiuso stabilimento

Fiumicino – Sabato sera, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, il Commissariato di Polizia di Stato di Fiumicino ha proceduto alla chiusura immediata e per 5 giorni del Castello Miramare sul lungomare di Maccarese, per palese violazione delle misure sul distanziamento sociale.

Il provvedimento si è reso necessario perché l’elevato numero di persone, che stipate ai tavoli consumavano alimenti e bevande ed ascoltavano musica, non ha permesso, rispetto allo spazio disponibile, di ripristinare le idonee distanze.

Inoltre, gli avventori, mentre per la ressa si spostavano a fatica all’interno del locale, non utilizzavano sistemi di protezione. Lo stesso esercizio commerciale, per analoghi motivi, era stato già chiuso nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale di Fiumicino.

