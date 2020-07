Napoli vs Roma, le pagelle de il Faro online, la Roma smarrita!

di Romina Pennisi (foto da AS Roma facebook account)

Napoli. Poco poco meglio rispetto a Roma-Udinese.. ma molto poco! Continua a perdere e questo non può essere accettato. Senza onore, senza anima, senza attributi non si va da nessuna parte. C’è da domandarsi se gli uomini di questa società si meritano la tifoseria romanista. Di sicuro il processo di deromanistizzazione, ormai in fase più che avanzata, sta producendo questi frutti impensabili fino a qualche anno fa. Riccardo Cocciante cantava “…bella senz’anima…”. Oggi la Roma è sicuramente senz’anima ma anche molto brutta. Ribadiamo il concetto espresso per Roma-Udinese è difficile trovare innocenti. Troppo brutta per essere vera! Unica nota positiva avere rivisto in campo Zaniolo.

Pau Lopez, 7 – Al rientro si fa trovare pronto e sicuramente ha parecchio da fare, visto che il Napoli arriva 12 volte in porta. È un po’ in ambasce sul pressing asfissiante di Milik ma con i piedi riesce a sbrogliare situazioni anche complicate. Al 12’ para d’istinto sul tiro improvviso di Ruiz e un minuto dopo esce di pugno su Manolas. Al 14’ regala un doppio miracolo: prima esce su Zielinski e immediatamente riesce a staccare in presa alta sul tentativo di pallonetto di Insigne. Alla mezz’ora invece è fortunato e si salva due volte: il colpo di testa di Milik si stampa sulla traversa e poi Callejon sbaglia il tap-in a porta vuota. Al 40’ si oppone a Milik accartocciandosi veloce a terra. Al 47’ è ingannato dal cross di Insigne che gira all’improvviso verso la porta, ma riesce ad alzarla sopra la porta, mentre al 55’ non riesce a fermare il tiro ravvicinato di Callejon, che porta in vantaggio il Napoli. Al 78’ blocca l’incursione di Rui, ma quattro minuti dopo non arriva sul meraviglioso tiro a giro di Insigne ed è 2-1. All’84’, riesce ancora a trovare la lucidità per deviare il tiro insidioso di Mertens. Reattivo.

Roger Ibañez, 4,5 – Inizia meglio rispetto alle ultime performance, anche se al 26’ va inutilmente in proiezione offensiva e si fa togliere la palla a centrocampo. Al 51’ blocca di testa una incursione avversaria ma poi si perde Callejon nell’azione che porta il Napoli in vantaggio. Ancora in rodaggio.

Gianluca Mancini, 5,5 – È difficile prendere la sufficienza per un difensore quando la squadra incassa tutti questi gol. Tuttavia, bisogna riconoscere che si è dato da fare. Al 13’ contrasta di testa un pericoloso Koulibaly in area e mezz’ora circa dopo svetta in area per liberare su cross di Rui. Al 46’ anticipa di testa Zielinski, lanciato sulla sinistra. Al 66’ prende il giallo per un’entrata scomposta in ritardo su Insigne. All’89’ chiude in angolo Mertens. In leggera crescita.

Chris Smalling, 5,5 – Guida la difesa a tre ma al 12’ si fa saltare da Ruiz e due minuti dopo si perde Zielinsky, provocando gravi rischi alla sua porta. Al 20’ invece è ottima la copertura su Milik: lo anticipa e non gli fa arrivare palla. Al 27’ devia il tiro di Callejon. Dopo aver provato per qualche minuto ad allungare i muscoli a palla lontana, alla mezz’ora chiama il cambio per un fastidio all’adduttore. Al suo posto entra Fazio e la differenza si sente. Tanto perché stava finalmente giocando meglio…

Davide Zappacosta, 5 – Nel primo tempo gli attacchi della Roma partono principalmente dalla sua parte, fino a quando non entra in azione anche Spinazzola. Al 41’ mette una bella palla per Pellegrini che non riesce a deviare con precisione. Tuttavia, dalla sua parte nel secondo tempo c’è una voragine, soprattutto dopo l’ingresso di Mertens, e infatti i maggiori pericoli arrivano su quella fascia, compreso il raddoppio di Insigne. Non è mai riuscito a fermare il giocatore napoletano, però è anche vero che non è aiutato da nessuno. In difficoltà.

Lorenzo Pellegrini, 4,5 – Già al 9’ prende il giallo per un fallo su Rui e rischia più volte di farsi espellere, probabilmente perché in ritardo di condizione fisica. Al 16’ controlla male la palla e così consente la ripartenza di Insigne. Perde palla anche al 18’, dopo uno stretto triangolo Dzeko-Zappacosta. Al 23’ si scuote dal torpore e va in percussione su passaggio filtrante di Dzeko, punta la porta e la manca di poco con la complicità di una deviazione. Al 41’, sulla deviazione al volo della palla veloce piazzata da Zappacosta, la butta fuori. Al 76’ è sostituito da Cristante. Lorenzo “il magnifico” è quello con la maglia azzurra.

Jordan Veretout, 5,5 – Subito in apertura mette in difficoltà Smalling con un retropassaggio corto, però poi svolge il suo lavoro oscuro sia in copertura sia in fase di impostazione. Prende il giallo al 75’ per fallo su Mertens. Viene sostituito da Cristante, che si sposta nel ruolo di Pellegrini sulla mezzala. Senza squilli.

Leonardo Spinazzola, 6 – Soffre il pressing avversario, che lo costringe a lanci lunghi e imprecisi. Al 24’ invece affonda e confeziona un cross pericoloso per Dzeko che però è fermato da Manolas. Al 38’ la sua discesa quasi impetuosa costringe Insigne a salvare in scivolata nella sua area. Si fa apprezzare per i tentativi di saltare l’uomo, sebbene i suoi dribbling spesso non abbiano fortuna. Al 92’ prova ad affondare in attacco, ma Maksimovic gli toglie il pallone. Infine, al 95’ fa partire un cross preciso ma troppo lento per Dzeko, che devia debolmente di testa. Non male.

Henrix Mkhitaryan, 6,5 – Prova un tiro al volo al 19’ su lancio lungo e alto di Zappacosta, anche se svirgola un po’ la palla. Al 31’, da centrocampo, lancia Dzeko con precisione e velocità. È lui che regala il momentaneo pareggio alla Roma: al 60’ porta avanti il contropiede innescato da Dzeko, evita Di Lorenzo con un dribbling a rientrare verso il centro e da 20 metri infila l’angolino a destra di Meret. Ci riprova al 68’ con lancio lungo che rimbalza davanti a Meret. Guizzante.

Justin Kluivert, 4 – Il mister lo posiziona alto vicino a Dzeko, ma fatica a trovare la posizione e risulta praticamente invisibile. Al 48’ si concede un virtuosismo con un colpo di tacco per far ripartire la squadra in contropiede, ma l’iniziativa non ha seguito. Tocca la sua prima palla solo al 58’: sbaglia il dribbling e si fa fermare da Koulibaly, poi nel tentare di raggiungerlo scivola goffamente. Al 59’ sbaglia il controllo su passaggio di Pellegrini (un po’ forte, per la verità). L’unica cosa bella la fa senza palla: al 60’ con il suo taglio richiama a sé gli avversari, spalancando a Mkhitaryan lo spazio per il tiro. Esce al 66’ ed entra Zaniolo. Da cedere subito.

Edin Dzeko, 6 – Al 18’ prova un interessante dai e vai con Zappacosta, ma la palla arriva a Pellegrini che la perde. Al 23’ di testa vince il contrasto con Koulibaly e innesca Pellegrini, che arriva in porta, ma purtroppo non concretizza. Al 24’ è cinturato da Manolas in area ma per l’arbitro non c’è nulla da rilevare. Decide allora di provare il tiro da fuori, ma sbatte sul greco. Svolge comunque un lavoro prezioso, proponendosi sempre come punto di riferimento per i compagni e facendo salire la squadra. Non pago, al 60’ inventa una bella apertura per Mkhitaryan, che va a realizzare. Al 95’ devia di testa il cross di Spinazzola ma troppo debolmente. Carismatico.

Federico Fazio, 5 – Entra al 29’ per Smalling. Al 53’ con un’ottima diagonale difensiva va a pulire l’area, ma nell’azione del primo gol azzurro è distante e fermo. Al 67’ intercetta un cross rasoterra dalla sua parte, poi blocca la conclusione di Mertens con l’addome. Però all’81’, nel respingere la palla, la rimette sul piede fatato di Insigne, che raddoppia. Imbambolato.

Niccolò Zaniolo, 6 – Al 66’ rileva Kluivert. Corre in scioltezza e cerca di proporsi in avanti ma non fa granché. Del resto non era lecito aspettarselo, dopo un’assenza così prolungata e un infortunio tanto grave. Dobbiamo aspettarlo ancora.

Brian Cristante, 5,5 – Al 76’ sostituisce Pellegrini e si posiziona al posto di Veretout. Alterna luci e ombre. Viene ammonito all’80’ per fallo su Lozano a centrocampo, poi all’87’ sbaglia un appoggio su Zappacosta. All’88’ cerca la verticalizzazione su Dzeko ma ormai il Napoli è chiuso a riccio e non lascia più spazi. Non brilla.

Paulo Fonseca, 4 – La squadra pressa e dà segni di contenuta vivacità rispetto alle ultime due partite, ma questo non basta per evitare la terza sconfitta su quattro match dopo il riavvio del campionato. Prova a rivoluzionare la squadra con dieci cambi e la difesa a tre, però i giallorossi restano molto perforabili in difesa, mentre in attacco sembrano improvvisare. Nel secondo tempo svanisce quel minimo di condizione fisica vista nei primi 45’ e i giocatori sono di nuovo sulle gambe. Confuso.

(Il Faro online)