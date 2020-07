Novità make-up Huda Beauty estate 2020

Scopriamo le ultime novità make-up introdotte da Huda Kattan (leggi qui) nel suo brand di cosmesi, Huda Beauty (leggi qui), volto a creare prodotti che possano esaltare la bellezza femminile e rendere le donne più sicure di sé stesse, consentendo loro di giocare con il make-up sperimentando sempre look diversi.

Le palette occhi

Le Pastel Obsession (29,90 euro) sono delle palette composte ciascuna da uno specchio e 9 ombretti, aventi come protagonisti delle tonalità pastello. In ogni palette sono presenti 9 ombretti opachi e 3 tonalità di gel metallico. Gli ombretti possono essere sfumati sia sulle labbra che sulle guance, e se si vuole ottenere un effetto lucido, si possono applicare le tonalità di gel metallico perlato lucido sulla palpebra mobile. Le palette sono disponibili in 3 combinazioni di colori pastello: la Pastels Lilac Obsessions presenta invece le variazioni di colori lilla, malva, lavanda, porpora, albicocca e corallo; la Pastels Mint Obsessions ha come protagoniste le tonalità color menta, mela, pistacchio, verde acqua, azzurro shimmer, bronzo-dorato e marrone opaco.; ed infine la Pastels Rose Obsessions è composta da tonalità rosa e sfumature pesca mat e giallo limone.

Il mascara

Il Legit Lashes (27 euro) è un mascara nero dal finish opaco, caratterizzato da una doppia estremità per donare volume e lunghezza alle ciglia senza appesantirle. Tramite i due applicatori e le loro formule, è possibile utilizzare un lato per ottenere volume grazie alle fibre volumizzanti e leggere nello stesso tempo, e l’altro lato per allungare ed incurvare le ciglia tramite l’apposito scovolino curvo. Queste due formule possono essere utilizzate da sole o combinate in base all’ effetto che si vuole ottenere.

I balsami labbra

I Diamond Balm (24,90 euro) sono dei balsami labbra ad effetto rilassante arricchiti con perle di polvere di diamante ed una miscela di emollienti, tra cui l’estratto di burro di mango che ammorbidisce la pelle e garantisce un’applicazione delicata e non aggressiva. Sono dotati inoltre di una formula nutriente che lenisce le labbra e le mantiene idratate. Le tonalità disponibili sono Negligee che è un color carne intenso, Seductress che è un rosa acceso e Dirty Thoughts che è un color viola.

L’illuminante ed il suo applicatore

Il N.Y.M.P.H. Not Your Mana’s Panty Hose (43,50 euro) è un illuminante perfetto per la stagione estiva, e pensato per essere applicato sia sul viso che sul corpo per ottenere una pelle luminosa e radiosa, ed ha una formula acquosa che si fonde con l’incarnato ed è resistente all’ acqua. Le tonalità disponibili sono: Luna che è un color oro-bianco con riflessi rosa ed argento, perfetta per le pelli chiare; Afrodite che è un color bronzo-dorato ideale per le carnagioni di media intensità; e Aurora che è un color rame arricchito con perle dorate, perfetto per le carnagioni scure. Questo illuminante si può anche mescolare alla propria crema corpo se si vuole ottenere un effetto omogeneo, oppure si può miscelare con il N.Y.M.P.H. Body Blur & Glow (31,50 euro) che è l’apposito pennello.

