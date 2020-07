Scontro tra auto e moto nella notte, incidente mortale a via Coccia di Morto

Fiumicino – Momenti di paura a Focene, in via Coccia di Morto, dove – per cause ancora da accertare – si sono scontrati un’automobile e una motocicletta. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Fiumicino e il personale sanitario del 118 che ha soccorso il centauro, un uomo di 64 anni.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 20 di ieri, domenica 5 luglio 2020. Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava in direzione Focene (proveniente da Fiumicino) svoltando per via delle Pinne, dove si è verificato lo scontro. Inizialmente il 64enne si è alzato ed era lucido, tanto da dare all’automobilista i recapiti telefonici per contattare i familiari.

L’uomo però, per cause ancora da accertare, è deceduto in ambulanza prima di arrivare in ospedale. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare l’esatta dinamica del sinistro e le cause della morte del centauro. Sul posto anche la “Cobra Car soccorso” che ha rimosso i mezzi.

In aggiornamento …

