Terracina, auto in fiamme in via Migliara

Terracina – Alle ore 2 della notte appena trascorsa, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina, è intervenuto a Terracina, in via Migliara, a seguito di diverse segnalazioni di veicolo in fiamme.

Sul posto, la squadra territoriale dei pompieri di Terracina, constatava la presenza di una vettura completamente avvolta dalle fiamme a bordo strada. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento.

In stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, i vigili del fuoco sono tuttora impegnati per capire le cause che hanno generato il rogo. Non si registrano persone coinvolte.

