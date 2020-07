Fiumicino – “I problemi di viabilità su via Aurelia, nel tratto Torre in Pietra-Palidoro sono diventati più gravi. Lo scorso anno, tramite una mozione trasformata in interrogazione, chiedevo di modificare la taratura del semaforo ‘intelligente’ di Granaretto e di quello posizionato sul ponticello Tre Denari, in modo da evitare di restare sul rosso quando non c’è alcun tipo di traffico, tramite l’ausilio dei vigili sul posto“. Lo afferma in un comunicato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Nonostante il Sindaco si sia impegnato a risolvere la problematicità, – prosegue il Capogruppo – a distanza di un anno la situazione è solo peggiorata. Le località della nostra costa rappresentano una delle mete preferite dai romani nel periodo estivo e nei fine settimana il traffico diventa critico.

Ho deciso di ripresentare la stessa mozione (clicca qui per leggere la mozione) modificandola e sottolineando l’inadempimento dell’impegno preso. Chiedo nuovamente al Sindaco di posizionare una pattuglia della polizia locale a governare il flusso del traffico“.

“E’ fondamentale, inoltre, – conclude Severini – riprogrammare in modo diverso i tempi dei semafori ‘intelligenti’. Il problema è sempre più presente e siamo stanchi di sentire promesse mai mantenute”.

