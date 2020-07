Tragedia a Cerveteri, uomo muore cadendo dal balcone

Cerveteri – Tragedia in via Friuli, a Cerveteri. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, un uomo di 42 anni ha perso la vita cadendo dal balcone della propria abitazione. I soccorsi sono stati subito allertati, ma al loro arrivo non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause della tragedia sono ancora ignote.

